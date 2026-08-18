Критически нужны замороженные активы РФ: Сибига назвал сумму убытков от войны

Замороженные активы России могут оказаться спасительным ресурсом для Украины. Этот вопрос нельзя откладывать.

Об этом заявил и. о. министра иностранных дел Украины Андрей Сибига на брифинге, сообщает РБК-Украина .

Почему вред от войны невозможно преодолеть самой Украине

"Это справедливо. Ведь, по оценкам Всемирного банка, по состоянию на сегодняшний день, ущерб, нанесенный Россией украинской инфраструктуре, составляет более 600 миллиардов долларов. Это сложно одному государству преодолеть. И тем более, эта война не об Украине", - сказал Сибига.

Какую цену платит Украина за свободу Европы

По словам дипломата, Украина сейчас держит конец и защищает свободу всей Европы, платя за это высшую цену - жизнями своих воинов. Он подчеркнул, что для устойчивости и макрофинансовой стабильности стране необходима поддержка партнеров, за которую Киев благодарен.

Отдельно Сибига отметил, что Бельгия является одним из лидеров такой поддержки.

Что замороженные активы дадут Украине

"Замороженные активы - это один из тех фундаментальных треков, которые могут существенно нас усилить за счет прямого использования российских средств. Поэтому мы, как Украина, будем это активно обсуждать в европейских столицах, и не только европейских столицах. И очень надеемся выйти на четкие конкретные решения. Это должно быть коллективное решение и коллективная ответственность", - отметил Сибига.

Дипломат добавил, что этот вопрос будет Киев обсуждать не только с европейскими партнерами, но и шире.

Что известно о замороженных активах России

Напомним, еще в декабре 2025 года президент Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что ЕС все же использует замороженные активы России для покрытия военных расходов Украины, хотя лидеры и не смогли договориться на саммите.