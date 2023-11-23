"Критический период" войны и новые цели России: разведка раскрыла планы Путина

Как отмечает Литвиненко, продолжающаяся уже 21 месяц война России против Украины вошла в критический период. Поэтому сегодня от взвешенной оценки намерений противника зависит очень многое. Поэтому в колонке он описал обществу, как воспринимают эту войну в Кремле.

"Триумфальная победа" или "сокрушительное поражение"

Российский диктатор Владимир Путин верит, что, не сумев победить Украину за три дня в широкомасштабной войне, Кремль прошел точку невозврата в отношениях с Западом. Для него возврата нет, Путин может лишь "триумфально победить" или "сокрушительно проиграть".

Глава Кремля верит, что может "вернуть" Украину и остальные "исторические русские земли" и восстановить империю можно только в рамках глобального перераспределения мира. По его подсчетам, такой процесс может длиться 10-15 лет, сопровождаться конфликтами разного масштаба и интенсивности. Можно предположить, что и с использованием ядерного оружия.

При этом война против Украины воспринимается сейчас Кремлем как важный, но не единственный фронт для Р , фактически ведущий мировую войну с США и Западом в целом.

Четыре задания Путина

Учитывая вышеописанный подход, в Кремле рассматривают четыре задачи, а именно:

обеспечить внутреннюю стабильность,

сформировать альтернативную Западу коалицию государств,

подготовиться к предстоящей агрессии против других краев,

раздувать конфликты на Ближнем Востоке, в Африке и на Балканах.

Первое

Для выполнения первой задачи Кремль "зачистил" политическое поле от оппонентов и обеспечивает стабильность экономики и управляемость общественно-политическими процессами.

Также РФ готовится в 2026 году выйти на объемы военного производства, способного поддерживать масштабные боевые действия высокой интенсивности, а в 2028 году - восстановить военные способности, которые она имела перед широкомасштабным вторжением в Украину в 2022 году.

Именно под это сформировался российский бюджет на 2024-2026 годы.

Второе

В Москве мечтают сформировать альтернативную Западу коалицию государств, так называемые "коалиции большинства". Этот формат "Глобального Юга+" должен продвигать альтернативные Западу модели (политические, экономические, финансовые, гуманитарные, ценностные и т.п.).

Целью России в построении коалиции большинства является "нормализация Запада", превращение его в еще один регион (Евро-Атлантика) с перспективой дальнейшего встраивания западных стран в свои регионы (Северная Америка, Европа, Восточная Азия), а США - просто в еще одну ведущую мировую страну.

Для этого агрессору нужно, в том числе усилением ядерного шантажа, сломать волю Запада к конфронтации, убедить западные элиты, что они "безусловно проиграют" и им следует "мирно отступить".

Ключевую роль здесь сыграет усиление военной мощи РФ, Китая и других стран коалиции большинства. При этом исход войны РФ против Украины тоже имеет глобальное значение.

Третье

Также в задаче Путина состоит и подготовка к предстоящей агрессии РФ против других стран. Приоритет - Молдова и страны Балтии: Литва, Латвия, Эстония: вся западная часть бывшего СССР.

Кремль уже начал такую подготовку под предлогом "нарушения прав русскоязычных" (прежде всего Латвия, Эстония).

После высылки российских дипломатов-шпионов, россияне активно инфильтрируют страны Европы, прежде всего Южной, своей агентурой, создавая бизнесы, НГО и т.д. Есть признаки подготовки инфраструктуры подрывной деятельности под войну.

Четвертое

Раздувание конфликтов на Ближнем Востоке, в Африке и на Балканах тоже является задачей кремлевского диктатора.

Кроме того, казнь бывшего главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина не означает, что Кремль отказался от пригожинского "modus operandi" на континенте. В России формируют "экспедиционный корпус", привлекая не только остатки "Вагнера", но и ГУ ГШ, СВР РФ и ФСБ.

Также РФ стремится воспользоваться ослаблением позиций Запада, прежде всего Франции, в Сахеле и Африке в целом. Речь идет о природных ресурсах, попытках ограничить доступ европейцев к урану, нефти и газу, избавиться от альтернативных российским источникам поставок.

Цели Путина в Украине

Готовность врага воевать в долгую

Целые главы Кремля в войне остаются прежними. Он хочет захватить столько территории Украины, сколько сможет, потому что для россиян речь идет о "возвращении исконно русских земель".

Война вошла в стадию войны на истощение и есть все больше свидетельств, что Кремль готов вести войну в долгую. Сейчас РФ закладывает фактор так называемой "СВО" в планы комплектования армии на 2024-2025 годы и считает, что у него еще достаточно ресурсов для ведения агрессии. Вместе с тем, Москва убеждена, что внутренние ресурсы Украины якобы "приближаются к полному исчерпанию".

Один из "ключей" - внутренняя дестабилизация в Украине

Также в Кремле решили несколько изменить стратегию, в которой ключ к выигрышу - это внутренняя дестабилизация в Украине. Враг хочет сконцентрироваться на трех задачах:

давление по всей линии фронта с захватом отдельных, политически и медийно важных точек, в частности, Авдеевки;

уничтожение зимой критической инфраструктуры (электростанции, нефтеперерабатывающие заводы, транспортные узлы) для снижения качества жизни;

подрыв общественного единства из-за подпитки амбиций и провоцирования военных ("только они могут навести порядок"), оппозиционных политических сил ("только они достойны руководить Украиной").

В этом вопросе россиянам безразлично кто придет к власти после действующего руководства. Они считают, что кто бы это ни был, он не сможет овладеть ситуацией, а Украина погрузится в хаос. В конце концов, в Кремле настроены, что Запад не только приостановит помощь, но и выйдет на РФ с предложениями о срочных переговорах и приостановлении войны.

Здесь следует добавить, что президент Украины Владимир Зеленский недавно заявлял, что Россия хочет отстранить его от должности до конца 2023 года, для чего придумала план дестабилизации под названием "Майдан-3".

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