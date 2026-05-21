Крышевание "пикантного бизнеса": суд избрал меры пресечения для "топов" Нацпола

19:48 21.05.2026 Чт
Подозреваемыми являются топ-чиновники Нацполиции из трех областей
Крышевание "пикантного бизнеса": суд избрал меры пресечения для "топов" Нацпола Фото: топ-чиновникам Нацполиции объявили о подозрении (t.me/ruslan_kravchenko_ua)
Суд взял под стражу пятерых фигурантов дела о крышевании "пикантного бизнеса". Речь о топ-чиновниках Нацполиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора в Telegram.

По информации правоохранителей, чиновники полиции и приближенные к ним лица могли получать взятки за обеспечение работы помещений, где снимали контент "18+".

"Всем пяти подозреваемым суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога", - отметили в ОГП.

Речь о следующих суммах:

  • начальнику ГУНП в Ивано-Франковской области - 7 млн гривен залога;
  • заместителю начальника ГУНП в Ивано-Франковской области - 5 млн гривен залога;
  • первому заместителю начальника следственного управления ГУНП в Тернопольской области - 5 млн гривен залога;
  • заместителю начальника ГУНП в Житомирской области - 1 млн 164 тысяч гривен залога;
  • водителю заместителя Министра внутренних дел Украины - 8 млн гривен залога.

В рамках обысков полиция уже изъяла элитные автомобили, наличку и другое имущество общей стоимостью 22,6 млн гривен.

Схема с крышеванием бизнеса "18+"

Напомним, вчера, 20 мая, стало известно, что руководителей полиции в трех областях разоблачили на схеме крышевания "пикантного бизнеса".

Подозреваемыми оказались руководители областных управлений полиции сразу в Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях.

По информации правоохранителей, посредником в схеме был водитель одного из заместителей министра внутренних дел.

