Крышевание "пикантного бизнеса": суд избрал меры пресечения для "топов" Нацпола

Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Суд взял под стражу пятерых фигурантов дела о крышевании "пикантного бизнеса". Речь о топ-чиновниках Нацполиции.

По информации правоохранителей, чиновники полиции и приближенные к ним лица могли получать взятки за обеспечение работы помещений, где снимали контент "18+". "Всем пяти подозреваемым суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога", - отметили в ОГП. Речь о следующих суммах: начальнику ГУНП в Ивано-Франковской области - 7 млн гривен залога;

заместителю начальника ГУНП в Ивано-Франковской области - 5 млн гривен залога;

первому заместителю начальника следственного управления ГУНП в Тернопольской области - 5 млн гривен залога;

заместителю начальника ГУНП в Житомирской области - 1 млн 164 тысяч гривен залога;

водителю заместителя Министра внутренних дел Украины - 8 млн гривен залога. В рамках обысков полиция уже изъяла элитные автомобили, наличку и другое имущество общей стоимостью 22,6 млн гривен.