"Крышевание" колл-центров и задержание в Офисе генпрокурора: все детали операции "Карфаген"

НАБУ и САП проводят масштабную спецоперацию "Карфаген" по разоблачению преступной группировки в ОГП. По данным следствия, организация обеспечивала "защиту" сети мошеннических колл-центров, а также занималась легализацией добытого имущества.

Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, детективы НАБУ уже задержали заместителя начальника международного департамента Генпрокуратуры Сергея Крапиву.

Реакция Офиса генпрокурора

В ОГП подтвердили проведение следственных действий по своему сотруднику и заверили в полном сотрудничестве с антикоррупционными органами. Подозреваемого должностного лица отстранят от исполнения служебных обязанностей на время досудебного расследования.

"О возможной причастности одного из работников Офиса к противоправной деятельности: все обстоятельства должно установить следствие. Мы предоставим антикоррупционным органам полное содействие и всю необходимую информацию в рамках закона", - заявили в ведомстве.

Борьба с колл-центрами

В ОГП отметили, что системное противодействие колл-центрам продолжается. За последние 12 месяцев правоохранители провели более 1050 обысков и заблокировали деятельность около 340 нелегальных колл-центров и 5 тысяч операторских мест.

В настоящее время расследуется 147 уголовных производств, о подозрении объявили более 180 лицам, а дела в отношении 93 фигурантов уже направлены в суд.

Ущерб пострадавшим от действий этих схем оценивается в десятки миллионов гривен, а к расследованиям привлечены 37 международных совместных следственных групп под координацией Евроюста и при поддержке Европола.