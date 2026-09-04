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"Крышевание" колл-центров и задержание в Офисе генпрокурора: все детали операции "Карфаген"

21:30 04.09.2026 Пт
2 мин
Кого именно задержали детективы во время следственных действий?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: НАБУ проводит спецоперацию "Карфаген" (facebook.com/nabu.gov.ua)

Антикоррупционные органы проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации во главе с должностным лицом Офиса Генпрокурора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ, Офису генпрокурора и сообщение нардепа Алексея Гончаренко.

НАБУ и САП проводят масштабную спецоперацию "Карфаген" по разоблачению преступной группировки в ОГП. По данным следствия, организация обеспечивала "защиту" сети мошеннических колл-центров, а также занималась легализацией добытого имущества.

Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, детективы НАБУ уже задержали заместителя начальника международного департамента Генпрокуратуры Сергея Крапиву.

Реакция Офиса генпрокурора

В ОГП подтвердили проведение следственных действий по своему сотруднику и заверили в полном сотрудничестве с антикоррупционными органами. Подозреваемого должностного лица отстранят от исполнения служебных обязанностей на время досудебного расследования.

"О возможной причастности одного из работников Офиса к противоправной деятельности: все обстоятельства должно установить следствие. Мы предоставим антикоррупционным органам полное содействие и всю необходимую информацию в рамках закона", - заявили в ведомстве.

Борьба с колл-центрами

В ОГП отметили, что системное противодействие колл-центрам продолжается. За последние 12 месяцев правоохранители провели более 1050 обысков и заблокировали деятельность около 340 нелегальных колл-центров и 5 тысяч операторских мест.

В настоящее время расследуется 147 уголовных производств, о подозрении объявили более 180 лицам, а дела в отношении 93 фигурантов уже направлены в суд.

Ущерб пострадавшим от действий этих схем оценивается в десятки миллионов гривен, а к расследованиям привлечены 37 международных совместных следственных групп под координацией Евроюста и при поддержке Европола.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине готовят ужесточение наказания за организацию мошеннических колл-центров, а также за схемы с банковскими карточками и так называемыми "дропами".

РБК-Украина писало, что в прошлом месяце полицейские по всей стране проверяли инфраструктуру мошеннических call-центров. Их работники привлекали людей на фиктивные инвестплатформы и получали доступ к счетам.

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