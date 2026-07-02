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Обворовывали людей по всей Украине: силовики накрыли сеть криптообменников

22:26 02.07.2026 Чт
2 мин
Мошенники под вывеской сервиса по обмену валют и крипты присваивали деньги украинцев
aimg Елена Бджола aimg Дмитрий Левицкий
Обворовывали людей по всей Украине: силовики накрыли сеть криптообменников Фото: правоохранители раскрывают мошенниескую схему по обмену криптовалюты (t.me/ruslan_kravchenko_ua)
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Правоохранителями разоблачена мошенническая сеть криптообменников, действовавшая по Украине. Проведено более 20 обысков в семи регионах.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Правоохранители не раскрывают название сети, но, по информации источников РБК-Украина, речь о Money 24/7.

Мошенники маскировали сеть криптообменников под легальный бизнес

По словам Кравченко, преступная схема была имитирована под реальный финансовый сервис.

"Сайт, заявки, Telegram-коммуникация, коды подтверждения, пункты обмена во всех регионах. На самом деле после обналичивания клиенты не получали ни криптовалюты, ни возврата средств".

Кравченко отметил, что во время документирования преступления мошенники по той же схеме завладели 50 тыс грн в рамках оперативной закупки.

Фото: раскрытие мошеннической схемы по обмену валют и крипты (t.me/ruslan_kravchenko_ru)

Мошенники отработали алгоритм обмана клиентов:

  • после того, как человек оставлял заявку на сайте, с ним связывался менеджер компании;
  • он сообщал номер заявки, индивидуальный код подтверждения, адрес пункта обмена и другие реквизиты;
  • далее клиенты приходили в определенные пункты обмена и вносили средства, которые те присваивали;
  • люди получали только формальные объяснения и затягивания процесса на неопределенный срок.

По словам Генпрокурора, во время обысков изъята наличность в разных валютах на общую сумму более 20 миллионов гривен.

Видео: t.me/ruslan_kravchenko_ua

"Готовятся сообщения о подозрении разоблаченным участникам схемы завладения чужим имуществом путем обмана по предварительному сговору группой лиц. Следствие продолжается. Устанавливаем всех, кто обеспечивал работу этой платформы от организаторов до тех, кто принимал средства у потерпевших".

Криптовалюта, связанная с хакерской группировкой, атаковавшей компании и граждан в Европе и США, впервые перешла под контроль государства. 27 июня на криптогаманец АРМА перечислено более 8,3 млн. USDT – это более 372 млн. грн.

На масштабной коррупционной схеме разоблачили руководителей ГП "Киевское областное дорожное управление". Они организовали незаконную сдачу в аренду государственного имущества за наличные деньги.

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