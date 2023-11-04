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В Крыму тревога, а в Керчи якобы работает российская ПВО

Крым, Суббота 04 ноября 2023 16:44
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В Крыму тревога, а в Керчи якобы работает российская ПВО Фото: в оккупированной Керчи слышали взрывы (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

В оккупированном Крыму была объявлена воздушная тревога. После этого в Керчи слышали взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и российские СМИ.

Сначала российские пропагандистские агентства сообщили о воздушной тревоге в оккупированном Крыму и перекрытии Крымского моста. Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщал, что российские войска выпустили дымовую завесу в бухте.

Позже в крымских Telegram-каналах начали сообщать о взрывах в оккупированной Керчи. Однако пропагандисты утверждают, что это работает противовоздушная оборона и якобы все цели сбиты. В то же время местные Telegram-каналы говорят о дыме в районе Крымского моста, и пока неизвестно, это дымовая завеса или нет.

Также по неподтвержденной информации из Telegram-каналов, в Керчи после взрывов дымит судостроительный завод "Залив" - одно из крупнейших судостроительных предприятий в Восточной Европе. На нем с 2020 года строят авианосные корабли для ВМФ России.

В Крыму тревога, а в Керчи якобы работает российская ПВО

В соцсетях также появилось видео, на котором зафиксировано якобы дым над заводом "Залив".

Обновлено 17:10.

Оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов подтвердил взрывы в Керчи. По его словам, там якобы работала ПВО, а сбитые ракеты упали на судостроительный завод.

В то же время местные Telegram-каналы говорят о прилете по ракетному катеру. По словам очевидцев, под ударом оказался малый ракетный катер проекта "Каракурт".

В Крыму тревога, а в Керчи якобы работает российская ПВО

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов называл Крымский мост законной целью для ВСУ. Он добавлял, что Крымский мост - это лишний объект, который нужно разрушить.

Кроме того, в конце октября стало известно, что ВСУ нанесли удар по стратегическому объекту системы ПВО россиян на западном побережье Крыма.

Добавим, из-за украинских ударов по Крыму российское командование перебрасывает корабли Черноморского флота РФ из Севастополя в другие порты.

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Керчь Крим Крымский мост
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