В Крыму тревога, а в Керчи якобы работает российская ПВО

В оккупированном Крыму была объявлена воздушная тревога. После этого в Керчи слышали взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и российские СМИ.

Сначала российские пропагандистские агентства сообщили о воздушной тревоге в оккупированном Крыму и перекрытии Крымского моста. Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщал, что российские войска выпустили дымовую завесу в бухте.

Позже в крымских Telegram-каналах начали сообщать о взрывах в оккупированной Керчи. Однако пропагандисты утверждают, что это работает противовоздушная оборона и якобы все цели сбиты. В то же время местные Telegram-каналы говорят о дыме в районе Крымского моста, и пока неизвестно, это дымовая завеса или нет.

Также по неподтвержденной информации из Telegram-каналов, в Керчи после взрывов дымит судостроительный завод "Залив" - одно из крупнейших судостроительных предприятий в Восточной Европе. На нем с 2020 года строят авианосные корабли для ВМФ России.

В соцсетях также появилось видео, на котором зафиксировано якобы дым над заводом "Залив".

Обновлено 17:10.

Оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов подтвердил взрывы в Керчи. По его словам, там якобы работала ПВО, а сбитые ракеты упали на судостроительный завод.

В то же время местные Telegram-каналы говорят о прилете по ракетному катеру. По словам очевидцев, под ударом оказался малый ракетный катер проекта "Каракурт".