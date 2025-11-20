В Крыму создают новую вертикаль оккупационной власти: что ожидает жителей полуострова

В оккупированном Крыму формируется новая управленческая вертикаль, где решающим фактором для карьеры становится участие в войне. Это может существенно изменить характер управления на полуострове.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра национального сопротивления в сети Telegram.
В оккупированном Крыму начали действовать курсы, на которых 57 участников войны против Украины — мобилизованные, контрактники, добровольцы и представители силовых структур — проходят подготовку для назначения на руководящие должности.
По плану организаторов, после завершения программы около 90% слушателей возглавят подразделения оккупационной администрации.
По оценкам аналитиков ЦНС, происходящее нельзя считать обновлением кадров. Речь идет о создании жесткой милитаризованной вертикали, где ключевым критерием становится не управленческий опыт, а участие в войне и максимальная лояльность силовым структурам.
Такая система, по мнению экспертов, формирует управленческую модель, основанную на репрессивных инструментах и полном контроле над местным населением.
Расширение влияния силовых структур в гражданской сфере уже приводит к трансформации механизмов управления на полуострове. Основные риски, которые фиксируют аналитики:
– гражданские органы власти фактически подменяются военными механизмами;
– усиливается давление силовых структур и репрессивные практики;
– насилие закрепляется как инструмент управления;
– социальные и хозяйственные задачи отходят на второстепенные позиции;
– зависимость регионов от Кремля становится еще глубже.
Напоминаем, что Россия на оккупированных территориях продолжает расширять практики военно-идеологического давления на школьников, вводя новые обязательные мероприятия с участием Минобороны РФ, которые направлены на формирование лояльности оккупационному режиму и постепенную подготовку подростков к будущему вовлечению в военные структуры.
Отметим, что на захваченных территориях Украины оккупационные структуры усиливают информационный контроль, массово продвигая спутниковые комплекты "русский мир" вместо украинского оборудования, что позволяет ограничить местным жителям доступом только к российскому телесигналу и формировать нужную Кремлю медиасреду.