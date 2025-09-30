ССО дронами вывели из строя радар комплекса С-400 в Крыму

Отмечается, что дорогостоящая система ПВО врага была нейтрализована ударными дронами ССО.

"Радиолокационная станция является "глазами" комплекса С-400 "Триумф". Без элемента наблюдения и наведения вся система теряет свою боеспособность", - рассказали военные.

Подразделения ССО продолжают наносить значимые поражения врагу, ускоряя его невозможность ведения дальнейших боевых действий.



РЛС ЗРК С-400 "Триумф"

Радиолокационная станция (РЛС) зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" является ключевым элементом российской системы ПВО. Она предназначена для обнаружения и сопровождения различных воздушных целей - от самолетов и крылатых ракет до баллистических боеприпасов и других объектов.

РЛС С-400 отличается большой дальностью обнаружения - до 600 км, что позволяет обнаруживать угрозы на значительном расстоянии и оперативно на них реагировать. Система способна одновременно обрабатывать большое количество целей, обеспечивая эффективную интеграцию с другими средствами ПВО.

Комплекс использует несколько типов ракет для поражения объектов на разных дистанциях и высотах, что позволяет бороться с многозадачными и разнородными угрозами.