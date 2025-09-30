ССО дронами вывели из строя радар комплекса С-400 в Крыму

Украинские спецназовцы поразили радиолокационную станцию российского зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф", которая находится в Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.
Отмечается, что дорогостоящая система ПВО врага была нейтрализована ударными дронами ССО.
"Радиолокационная станция является "глазами" комплекса С-400 "Триумф". Без элемента наблюдения и наведения вся система теряет свою боеспособность", - рассказали военные.
Подразделения ССО продолжают наносить значимые поражения врагу, ускоряя его невозможность ведения дальнейших боевых действий.
Радиолокационная станция (РЛС) зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" является ключевым элементом российской системы ПВО. Она предназначена для обнаружения и сопровождения различных воздушных целей - от самолетов и крылатых ракет до баллистических боеприпасов и других объектов.
РЛС С-400 отличается большой дальностью обнаружения - до 600 км, что позволяет обнаруживать угрозы на значительном расстоянии и оперативно на них реагировать. Система способна одновременно обрабатывать большое количество целей, обеспечивая эффективную интеграцию с другими средствами ПВО.
Комплекс использует несколько типов ракет для поражения объектов на разных дистанциях и высотах, что позволяет бороться с многозадачными и разнородными угрозами.
Стоит заметить, что украинские спецназовцы регулярно выполняют боевые задачи не только на передовой, но и в глубоком тылу противника.
Ранее мы писали, что Силы специальных операций поразили российский ЗРК С-400 "Триумф" в Калужской области, что в России.