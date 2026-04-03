В Крыму разбился российский истребитель Су-30

13:18 03.04.2026 Пт
2 мин
Экипаж самолета успел катапультироваться
aimg Валерий Ульяненко
В Крыму разбился российский истребитель Су-30 Фото: российский истребитель Су-30 (Getty Images)

Сегодня, 3 апреля, в Крыму потерпел крушение истребитель Су-30, экипаж катапультировался.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский "Интерфакс".

Читайте также: Авиакатастрофа Ан-26 в Крыму: на борту были генерал Северного флота РФ и офицеры

"Сегодня около 11:00 по московскому времени в Крыму во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-30. Самолет выполнял полет без боекомплекта", - цитирует издание заявление Минобороны РФ.

Отмечается, что экипаж самолета катапультировался, после чего был эвакуирован наземной поисково-спасательной командой.

Что известно о Су-30

Су-30 - двухместный многоцелевой истребитель, созданный на базе носителя Су-27. Он имеет два турбореактивных двигателя и рассчитан на выполнение задач завоевания превосходства в воздухе, сопровождения, ударов по наземным и морским целям, а также радиолокационного наблюдения.

Ряд модификаций Су-30 (включая экспортные версии и специализированные варианты вроде Су-30MKI, Су-30MKK и Су-30SM) отличаются оснащением - от радаров и авионики до наличия канардов и смены двигателей - что влияет на маневренность, дальность и набор вооружения.

Некоторые версии оснащаются управляемым вооружением класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", а полезная нагрузка достигает нескольких тонн.

Авиакатастрофы в РФ

Напомним, недавно российская ПВО приняла легкомоторный самолет под Москвой за украинский дрон и открыли огонь по ложной цели. После попадания пилот потерял управление и разбился у реки Ока, на борту все погибли.

Кроме того, недавно в Ивановской области России разбился военный транспортный самолет Ан-22 "Антей", на борту которого находилось семь членов экипажа.

Также ранее в России во время учебного полета потерпел катастрофу самолет Су-30. Самолет упал в безлюдном районе, его экипаж погиб.

РФ атакует Украину с вечера и на утро: какие города под огнем и что известно о последствиях
РФ атакует Украину с вечера и на утро: какие города под огнем и что известно о последствиях
