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В Крыму российские силовики обыскали и задержали местного имама

Фото: крымский имам Исмаил Юрдамов (facebook.com/crimeansolidarity)
Автор: Ярослава Борзова

Сегодня утром российские силовики провели обыск в доме имама Исмаила Юрдамова в селе Приветное Кировского района Крыма. После этого мужчину задержали и отвезли в отделение полиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".

"Утром около шести начался обыск дома. Через час он закончился, люди в камуфляже посадили его в "Газель" и отвезли в поселковую мечеть. В мечети тоже обыскали, все там пересмотрели. Затем его пересадили в другую машину и поехали в сторону Кировского. Где он сейчас - родственники не знают", - сообщил общественный защитник Мустафа Сейдалиев.

Как утверждает дочь задержанного имама Гульсума Юрдамова, силовики отказались называть причины обыска, после чего у всех членов семьи забрали мобильные телефоны.

"Постучали, сказали, что полиция. Дали время, чтобы одеться и зашли. Ничего не объясняли, на все вопросы отвечали, что "скоро подойдут, вам все объяснят". Но никто так и не подошел", - говорит она.

Отмечается, что жена задержанного страдает онкологическим заболеванием.

Репрессии России

Напомним, в последнее время российские оккупанты усилили террор и репрессии против крымских татар и жителей Крыма. Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец заявлял, что Россия незаконно удерживает 180 политзаключенных. Большинство из них - крымские татары.

Центр национального сопротивления также сообщал, что в Крыму россияне проводят так называемые "контрдиверсионные мероприятия", направленные против жителей, нелояльные власти РФ.

В августе сообщалось, что российские захватчики проводят масштабные обыски в Бахчисарае и Бахчисарайском районе оккупированного Крыма. Россияне обыскивают дома крымских татар.

Недавно мы сообщали о том, что во временно оккупированном Крыму российская ФСБ провела обыски и задержали трех членов мусульманской религиозной общины "Алушта".

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Крим