В Крыму россияне разбирают списанные авто из-за нехватки техники: "Атэш" разоблачил ремонтную базу

Российские оккупанты разбирают списанные автомобили в Севастополе для восстановления потерь в технике. Партизаны разведали место и передали координаты ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ" в Telegram.
Как сообщают участники движения, благодаря работе агентов "АТЕШ" на местах и специалистов "Кибер АТЕШ" удалось подтвердить, что оккупанты активно забирают списанные военные автомобили и машины двойного назначения со склада хранения в Гагаринском районе города (координаты: 44.5234455, 33.4891989).
По данным партизан, анализ спутниковых снимков показал, что с начала апреля 2025 года с территории склада отбуксированы десятки списанных грузовиков, среди которых пожарные машины на базе ЗИЛ-131.
"Эти автомобили транспортируются на авторемонтные базы, где они используются как "доноры" для ремонта поврежденной на поле боя техники. Это прямое свидетельство серьезных проблем с комплектующими для автомобилей ВС РФ на южном направлении", - рассказали в движении.
Всю собранную информацию о ремонтной базе партизаны уже передали Силам обороны Украины для принятия оперативных мер.
Фото: партизаны разведали место, оккупанты разбирают списанные автомобили в Севастополе для восстановления потерь в технике (t.me/atesh_ua)
Напомним, украинские партизаны ведут активную тыловую борьбу с российской армией на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ.
Недавно агентурная сеть движения сопротивления "АТЕШ" уже передала украинским силам обороны координаты двух военных объектов россиян в оккупированном Севастополе.
Также в Севастополе партизаны обнаружили командный пункт, который координирует авиаудары России по югу Украины.
А еще в "АТЕШ" показали ситуацию на территории аэродрома Кача в оккупированном Крыму и обнаружили ключевые военные объекты россиян.