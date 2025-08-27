ua en ru
В Крыму россияне объявили тревогу: взрывы слышны в Севастополе

Среда 27 августа 2025 23:24
UA EN RU
В Крыму россияне объявили тревогу: взрывы слышны в Севастополе Иллюстративное фото: окуранты жалуются на такую дронов на Крым (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Временно оккупированный Крым находится под массированной атакой неизвестных летательных объектов. На полуострове объявлена тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер" и "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева.

Примерно в 23:06 по киевскому времени Развожаев сообщил, что в Крыму объявлен сигнал воздушной тревоги.

Впоследствии он заявил, что ПВО якобы уничтожила три воздушные цели над морской акваторией вблизи Севастополя. Развожаев заявил, что никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали

Почти сразу после этого мониторинговые каналы начали сообщать, что полуостров находится под масштабной дроновой атакой.

Атаки на оккупированный Крым

Заметим, что в частности в ночь на 13 июня во временно оккупированном Крыму была слышна серия мощных взрывов. В соцсетях массово писали об атаке беспилотников и активной работе российской ПВО.

РБК-Украина собрало основную информацию относительно данной атаки.

Заметим, что незадолго до этого, а именно 3 июня, Служба безопасности Украины провела очередную уникальную операцию и в третий раз ударила по Крымскому мосту. На этот раз атаке подверглась конструктивно сложная часть Керченского моста.

По данным СБУ, операция готовилась несколько месяцев. Сначала агенты СБУ заминировали опоры Крымского моста, а в день осуществления операции, без жертв среди гражданского населения, в 04:44 утра было активировано первое взрывное устройство.

Уже вечером 5 июня по оккупированному полуострову Крым опять таки прокатилась массированная воздушная тревога - ее объявляли аж 5 раз. Взрывы раздавались возле Красноперекопска, Армянска, Новофедоровки и в Сакском районе.

