В Крыму россияне объявили тревогу: взрывы слышны в Севастополе

Почти сразу после этого мониторинговые каналы начали сообщать, что полуостров находится под масштабной дроновой атакой.

Впоследствии он заявил, что ПВО якобы уничтожила три воздушные цели над морской акваторией вблизи Севастополя. Развожаев заявил, что никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали

Примерно в 23:06 по киевскому времени Развожаев сообщил, что в Крыму объявлен сигнал воздушной тревоги.

Атаки на оккупированный Крым

Заметим, что в частности в ночь на 13 июня во временно оккупированном Крыму была слышна серия мощных взрывов. В соцсетях массово писали об атаке беспилотников и активной работе российской ПВО.

РБК-Украина собрало основную информацию относительно данной атаки.

Заметим, что незадолго до этого, а именно 3 июня, Служба безопасности Украины провела очередную уникальную операцию и в третий раз ударила по Крымскому мосту. На этот раз атаке подверглась конструктивно сложная часть Керченского моста.

По данным СБУ, операция готовилась несколько месяцев. Сначала агенты СБУ заминировали опоры Крымского моста, а в день осуществления операции, без жертв среди гражданского населения, в 04:44 утра было активировано первое взрывное устройство.

Уже вечером 5 июня по оккупированному полуострову Крым опять таки прокатилась массированная воздушная тревога - ее объявляли аж 5 раз. Взрывы раздавались возле Красноперекопска, Армянска, Новофедоровки и в Сакском районе.