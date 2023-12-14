В Крыму прогремел взрыв, россияне подняли вертолет

Отметим, что населенный пункт Красногвардейское находится в центральной части полуострова. По словам местных жителей, взрыв был достаточно мощным.

Кроме того, после взрыва российские оккупанты подняли в воздух вертолет для облета местности.

Оккупационные власти полуострова пока не комментировали ситуацию. Что было причиной взрыва - неизвестно.

скриншот deepstatemap.live

Ситуация в Крыму

В целом в Крыму все чаще слышат взрывы, а среди жителей фиксируют проукраинские настроения. Наши защитники уже провели десятки операций на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли. Так, недавно ГУР Минобороны провело спецоперацию, в рамках которой обращение президента Владимира Зеленского было показано в Крыму.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что деоккупировать Крым будет легче, чем Донбасс. По его словам, речь идет не только об освобождении территорий, но и о настроениях населения.

Напомним, что командир группы ПЗРК спецподразделения "Артан" Александр "Лютый" давал интервью РБК-Украина, где рассказал о деталях операций ГУР.