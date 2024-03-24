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В Крыму прозвучали взрывы: горит нефтебаза в Гвардейском

Фото: в Крыму прозвучали взрывы, мост перекрыт (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Серия взрывов прозвучала в Крыму ночью 24 марта. Россияне перекрыли Крымский мост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы Крымский ветер и Крымский мост.

По сообщениям канала "Крымский ветер" взрывы прозвучали в Симферопольском районе и в пригороде Симферополя.

"Четыре взрыва прозвучало в Симферопольском районе, сообщают наши подписчики. И ещё три взрыва где-то в пригороде Симферополя", - сообщили на канале.

Канал сообщает о дыме со стороны поселка Гвардейское и около 20 взрывов.

 Фото: дым со стороны Гвардейского (https://t.me/Crimeanwind/56155)

Также россияне сообщили, об перекрытии Крымского моста.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - сообщили на канале.

Обновлено 05:40

Канал "Крымский ветер", ссылаясь на подписчиков, сообщает, что В Гвардейском попали в нефтебазу и она сильно горит.

 Фото: в Гвардейском попали в нефтебазу (https://t.me/Crimeanwind/56157)

Обновлено 05:47

Подписчики канала сообщают, что, возможно, есть попадания и в гарнизон Гвардейского.

Фото: местоположение гарнизона в Гвардейском (https://t.me/Crimeanwind/56160)

 

 

Взрывы в оккупированном Крыму

Ранее мы писали, что 23 марта во временно оккупированном Севастополе объявили воздушную тревогу. Было шесть взрывов и прилет по кораблям в порту. В сторону Казачьей бухты выехали экстренные службы.

Также мы сообщали, что в сети назвали вероятное место одного из прилетов в Севастополе

К слову, Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук поблагодарил летчиков и моряков за боевую работу в оккупированном Крыму.

Подробнее об прилетах в Севастополе - читайте в материале РБК-Украина.

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