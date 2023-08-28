RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Крыму сообщают о "работе российской ПВО" и атаке дронов

Фото: в Крыму сообщают о "работе российской ПВО" в районе Евпатории (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во временно оккупированном Крыму снова раздаются взрывы. Сообщают о "работе ПВО" в районе Евпатории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Местные жители публикуют в сети соответствующие фотографии и видео. На них заметны следы работы ПВО.

Обновлено 11:17

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что на севере и западе Крыма силы ПВО сбили два разведывательных беспилотника.

Взрывы в Крыму

Напомним, в последнее время в оккупированном Крыму все чаще раздаются взрывы. В большинстве случаев они связаны с успешными ударами наших защитников по накоплению вражеских солдат, технике и складам с боеприпасами.

23 августа украинские военные смогли уничтожить зенитный ракетный комплекс С-400 возле села Еленевка в Крыму.

При этом 24 августа наши военные провели спецоперацию на полуострове, во время которой они ликвидировали вражеских солдат и уничтожили лодки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвпаториявибухиКримПВО