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Партизаны отследили перемещение колонны техники оккупантов на севере Крыма

Четверг 09 января 2025 08:06
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Партизаны отследили перемещение колонны техники оккупантов на севере Крыма Иллюстративное фото: в оккупированном Крыму заметили перемещение военной колонны РФ (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Возле временно оккупированного Джанкоя на севере крымского полуострова было зафиксировано перемещение военной колонны российских захватчиков. Враг перевозит кроме солдат также боеприпасы для систем ПВО и много топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

Представители подполья утром 9 января рассказали, что их агенты отследили перемещение колонны техники ВС РФ в оккупированном Крыму.

Отмечается, что в состав такой колонны личного состава вражеской армии и орудий входили "БК для ПВО, а также большое количество цистерн с топливом".

"Всю собранную информацию и детальный маршрут мы передали Силам Обороны Украины. А они умеют сделать так, что от всего этого "добра" ничего не останется", - говорится в публикации движения.

Кроме того, в "АТЕШ" также обнародовали кадры техники из данной колонны противника.

Отметим, что по данным представителей украинского партизанского движения "Атеш", через Джанкой часто российские захватчики перебрасывают в частности по железной дороге, военную технику на материковую часть Украины. Так, Джанкой для оккупантов является важным военным хабом в плане логистики.

Партизаны отследили перемещение колонны техники оккупантов на севере Крыма

Расположение Джанкоя на карте Крыма (фото: скрин google.com/maps)

Напомним, на днях сообщалось, что партизаны разведали один из штабов российских окупантов в санатории в Крыму.

Также в начале января представители украинского подполья нашли замаскированный склад со снарядами войск РФ на крымском полуострове.

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