Партизаны отследили перемещение колонны техники оккупантов на севере Крыма
Возле временно оккупированного Джанкоя на севере крымского полуострова было зафиксировано перемещение военной колонны российских захватчиков. Враг перевозит кроме солдат также боеприпасы для систем ПВО и много топлива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
Представители подполья утром 9 января рассказали, что их агенты отследили перемещение колонны техники ВС РФ в оккупированном Крыму.
Отмечается, что в состав такой колонны личного состава вражеской армии и орудий входили "БК для ПВО, а также большое количество цистерн с топливом".
"Всю собранную информацию и детальный маршрут мы передали Силам Обороны Украины. А они умеют сделать так, что от всего этого "добра" ничего не останется", - говорится в публикации движения.
Кроме того, в "АТЕШ" также обнародовали кадры техники из данной колонны противника.
Отметим, что по данным представителей украинского партизанского движения "Атеш", через Джанкой часто российские захватчики перебрасывают в частности по железной дороге, военную технику на материковую часть Украины. Так, Джанкой для оккупантов является важным военным хабом в плане логистики.
Расположение Джанкоя на карте Крыма (фото: скрин google.com/maps)
Напомним, на днях сообщалось, что партизаны разведали один из штабов российских окупантов в санатории в Крыму.
Также в начале января представители украинского подполья нашли замаскированный склад со снарядами войск РФ на крымском полуострове.
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