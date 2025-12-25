RU

В Крыму усиливают контроль: интернет отключают без предупреждения

Фото: отключение интернета в Крыму становится регулярным инструментом контроля оккупантов (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

В оккупированном Крыму отключение и замедление мобильного интернета планируют сделать постоянной практикой. Оккупационные власти объясняют это "безопасностью", тогда как на самом деле речь идет об усилении контроля над населением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"В оккупированном Крыму отключение или замедление мобильного интернета перестает быть временной мерой и становится элементом постоянной политики управления", - заявил глава полуострова Сергей Аксенов.

Он объясняет такие ограничения "соображениями безопасности" и противодействием угрозам в период так называемой "специальной военной операции".

По данным источников ЦНС, реальная цель этих решений - контроль над населением, а не защита от пропаганды. Доступ к интернету может ограничиваться без четких сроков, критериев или объяснений, что создает состояние постоянной неопределенности.

В ЦНС сообщают, что силовые структуры настаивают на отключениях в "неудобные периоды" - во время обстрелов, резонансных событий или роста социального недовольства.

Мобильный интернет рассматривают как риск из-за возможности быстрой самоорганизации населения, фиксации злоупотреблений и распространения неофициальной информации.

Такие ограничения уже приводят к сложностям в доступе к экстренным службам, медицине, финансовым сервисам и независимым новостям, а в условиях оккупации интернет превращается в инструмент репрессивно-профилактической политики.

Ранее ЦНС фиксировал подобную практику во временно оккупированных Лисичанске, Северодонецке и Рубежном, где связь искусственно отключалась не из-за технических проблем, а как часть информационной блокады.

Цифровые ограничения интегрируются как необходимый элемент управления и контроля над информационным пространством, переводя население Крыма в режим управляемой изоляции и полной зависимости от официальной повестки дня.

 

Карательные меры оккупантов в Крыму

Напомним, что недавно в оккупированном Симферополе начались "военные учения", под прикрытием которых город снова переводят в режим контролируемой "военной зоны".

В то же время оккупанты продолжают массовые обыски и задержания крымских татар - жертвами репрессий становятся мирные женщины, матери и студентки.

По данным подпольного партизанского движения сопротивления, в депо Симферополя оккупанты избили и задержали двух мастеров Крымской железной дороги.

В начале декабря российские силовики провели обыск в доме крымскотатарской журналистки Леноры Дюльбер в Судаке, вывезли ее в Симферополь и изъяли технику и документы. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров подтвердил задержание Дюльбер и отметил, что такие обыски стали обычной практикой в оккупированном Крыму.

