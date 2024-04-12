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В Крыму охотятся на партизан в общественном транспорте: движение сопротивления предупредило об опасности

Фото: партизан в Крыму ищут в общественном транспорте (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Оккупанты пытаются обнаружить подполье в общественном транспорте Крыма. Для этого люди в штатском ездят в маршрутках с бодикамерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

Отмечается, что силы сопротивления стали чаще замечать в общественном транспорте людей с видеорегистраторами (бодикамерами).

Часто такие люди носят парамилитарную одежду и имеют военное телосложение.

Партизаны предполагают, что оккупанты таким образом проводят патрулирование, пытаясь выявить тех, кто фиксирует военную технику и объекты.

"К счастью, таких людей можно заметить невооруженным взглядом, и наши агенты успевают их обнаружить. Однако мы не умаляем значение этой угрозы и принимаем все необходимые меры предосторожности", - отмечают в "АТЕШ".

Оккупанты охотятся на украинское движение сопротивления

Заметим, что в рамках русификации и попыток захватчиков создать вполне лояльное к оккупации общество, россияне охотятся на украинское движение сопротивления, прибегая к различным инструментам влияния на гражданское население.

Так, захватчики обходят детские спортивные секции на оккупированной части Украины. В ходе таких визитов т.н. Следственный комитет проводит допросы среди украинских детей.

Кроме того, на временно оккупированных территориях Донецкой области россияне совершают школьные рейды и облавы. Причиной они называют "экстремизм".

Недавно мы сообщали о том, что РФ отправила на оккупированную часть Херсонской области новую группу сотрудников ФСБ для поиска украинских партизан.

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Крым