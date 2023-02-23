RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Крыму под Симферополем подорвали железную дорогу, - СМИ

Иллюстративное фото: в Крыму под Симферополем подорвали железную дорогу (intex-press by)
Автор: Иван Носальский

Во временно оккупированном Крыму вблизи села Почтовое, которое находится неподалеку от Симферополя, подорвали часть железной дороги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baza.

По информации издания, железная дорога была повреждена в 12 километрах от станции "Симферополь". Движение поездов остановили.

Фото: подорванный участок железной дороги в Крыму (t.me/bazabazon)

"Всего было задержано три состава: один поезд Севастополь - Санкт-Петербург с 166 пассажирами, а также два пригородных электропоезда", - добавляет издание.

При этом подрыв железной дороги в Крыму подтверждают партизаны подпольного движения "Атеш".

"Успешно ликвидирована часть железнодорожного полотна в районе села Почтовое, недалеко от оккупированного Симферополя. Поезда стоят, никто никуда уже не едет, и ничего никуда уже не везут", - сказано в сообщении партизан.

Фото: взрывное устройство, при помощи которого подорвали железную дорогу (t.me/atesh_ua)

Напомним, неделю назад в Армянске на севере Крыма были слышны взрывы. Очевидцы утверждали о работе ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СимферопольКримВойна России против Украины