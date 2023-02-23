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У Криму під Сімферополем підірвали залізницю, - ЗМІ

Ілюстративне фото: у Криму під Сімферополем підірвали залізницю (intex-press by)
Автор: Іван Носальський

У тимчасово окупованому Криму поблизу села Поштове, що неподалік Сімферополя, підірвали частину залізниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baza .

За інформацією видання, залізниця була пошкоджена за 12 кілометрів від станції "Сімферополь". Рух поїздів зупинили.

Фото: підірвана ділянка залізниці у Криму (t.me/bazabazon)

"Усього було затримано три поїзди: один потяг Севастополь - Санкт-Петербург зі 166 пасажирами, а також два приміські електропоїзди", - додає видання.

При цьому підрив залізниці у Криму підтверджують партизани підпільного руху "Атеш".

"Успішно ліквідовано частину залізничного полотна в районі села Поштове, неподалік окупованого Сімферополя. Потяги стоять, ніхто нікуди вже не їде, і нічого нікуди вже не везуть", - сказано в повідомленні партизанів.

Фото: вибуховий пристрій, за допомогою якого підірвали залізницю (t.me/atesh_ua)

Нагадаємо, тиждень тому в Вірменську на півночі Криму було чути вибухи. Очевидці стверджували про роботу ППО.

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СімферопольКрымВійна Росії проти України