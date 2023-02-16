На севере Крыма в Армянске раздались громкие взрывы

В Армянске на севере Крыма раздались взрывы. Очевидцы утверждают о работе ПВО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Крым. Реалии ".

По словам очевидцев, на севере Крыма было хорошо слышно громкие три взрыва. Остальные же утверждают о работе ПВО.

Пока оккупационная "власть" Крыма никоим образом не прокомментировала ситуацию в Армянске.