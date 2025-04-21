В Крыму оккупанты массово перемещают технику и системы ПВО, - партизаны

Во временно оккупированном Крыму российские войска массово перемещают технику и средства противовоздушной обороны. Часто этот процесс хаотичен и не скоординирован.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".
"Агенты "АТЕШ" сообщают, что оккупанты начали массово перемещать технику и средства ПВО по всему Крымскому полуострову. Часто этот процесс не скоординирован и хаотичен", - говорится в сообщении.
По информации от агентов движения из числа военнослужащих Вооруженных сил России, в Крыму пытаются усилить меры безопасности.
"Но на земле все сводится к тому, что технику перевозят туда-сюда без конкретного плана, и это больше похоже на панику, чтобы отчитаться начальству о проведенных мероприятиях. Ситуация напоминает период 2023-2024, когда по Крыму активно нанесли удары", - отметили в "АТЕШ".
Партизаны добавили, что продолжают наблюдать за действиями россиян на полуострове и передают всю важную информацию Силам обороны Украины.
Фото: в Крыму оккупанты массово перемещают технику и системы ПВО (t.me/atesh_ua)
Напомним, ранее мы сообщали, что во временно оккупированном Севастополе фиксируют массовый вывоз семей старшего офицерского состава Черноморского флота РФ. Они спешно покидают крымский полуостров.
Также партизаны "АТЕШ" рассказали, что ситуация с российскими военными на островах Нестрига и Бугаз в дельте Днепра является критической. Подпольщики сообщили, что раненых захватчиков вывозят резиновыми лодками, а запасы доставляют дронами.
В марте агенты партизанского движения рассказали о полном упадке судостроительной отрасли оккупированного Севастополя. Отмечалось, что заводы, которые ранее работали на нужды российского флота, превратились в склады и ремонтные площадки.
А в середине марта в "АТЕШ" рассказали, что РФ скрывает корабли в бухтах Севастополя, опасаясь ударов со стороны Сил обороны Украины.
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