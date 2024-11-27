В Севастополе взрывы, местные сообщают о "прилете" по аэродрому "Бельбек"

С утра 27 ноября в Крыму прогремели взрывы. Оккупанты заявляют про работу ПВО и атаку дронов, а местные - о "прилете" по аэродрому "Бельбек".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы, мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер" и Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ", Telegram-канал "главы" оккупационной администрации города Михаила Развожаева.

"В Севастополе взрыв, похоже на работу росПВО", - пишет "Крымский ветер".

В частности, по данным мониторингового Telegram-канала, российская ПВО работает с аэродрома Бельбек и из района Инкермана. В Крыму объявлена тревога.

"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации уже сбиты две воздушные цели над акваторией в районе Северной стороны", - заявил так называемый "глава" оккупированной администрации Развожаев.

Кроме того, как пишут местные Telegram-каналы, якобы Силы обороны Украины наносят комбинированный удар с применением группы БПЛА, ракет "Нептун" и ракет С-200.

Как добавляют пророссийские паблики, якобы работа российской ПВО по дронам ведется и в Евпатории, и Саки.

В Севастополе продолжаются взрывы, сообщают о "прилете" по аэродрому "Бельбек"

Позже в стало известно, что в Севастополе прогремели новые взрывы.

"В Севастополе много пусков ракет ПВО и взрывов. Сообщают о "прилете" по аэродрому "Бельбек", - пишет "Крымский ветер", добавляя о том, что в городе зафиксировали мощнейший взрыв.

В свою очередь Развожаев заявил, что в Севастополе якобы продолжается отражение комбинированной атаки Сил обороны Украины.

"По предварительной информации, в районе Качи над акваторией сбито два БПЛА. Также зафиксирована информация о падении осколков в районе Орловки рядом с Качинским шоссе", - добавил он.