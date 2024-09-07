Россияне пытаются заменить баржами железнодорожные паромы в Крыму, - ЦНС

После поражения Силами обороны железнодорожных паромов в Крыму, россияне пытаются заменить их морскими баржами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что результативное поражение логистических путей на территории временно оккупированного Крыма, усложняет содержание там войск государства-агрессора.

В частности, серьезный удар по логистике россиян нанесло уничтожение Силами обороны 22 августа в порту "Кавказ" железнодорожного парома "Конро Трейдер". Эта операция уменьшила втрое от базового показателя пропускные способности перевозок железнодорожными паромами. И даже фактически остановила перевозки из-за отсутствия железнодорожных паромов, которые россияне могли бы оперативно привлечь на данном направлении.

В ЦНС отметили, что нанесенные ранее разрушения железнодорожной части Крымского моста сделали невозможным прохождение по нему эшелонов с горючим. Керченская паромная переправа была единственной альтернативой для обеспечения контингента оккупантов в Крыму.

"В настоящее время оккупанты дошли до того, что ищут баржи, которые они могли бы приспособить для переправки железнодорожных эшелонов с топливом. Хотя до сих пор россияне не знают каким образом убрать остатки затопленного парома, чтобы освободить подход к берегу, где бы он мог принять железнодорожные цистерны", - говорится в сообщении.

В ЦНС сообщили, что в связи с такой ситуацией, противник активизирует поставки топлива через временно оккупированные районы Донецкой, Запорожской и Херсонской областей по железнодорожному маршруту Авило-Успенка (РФ) - Амвросиевка - Волноваха - Токмак - Мелитополь - Джанкой.

Таким образом противник пытается вдвое увеличить перевозки дизельного топлива и бензина по железной дороге по т.н. "северному обходу Крымского полуострова" - до 160 вагонов в сутки.

Дополнительно, отмечается в ЦНС, оккупанты спешно строят пути по маршруту Таганрог-Иловайск и Мариуполь-Волноваха.