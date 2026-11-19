По данным российских мониторинговых каналов, ночью мост потерпел удары, а очевидцы слышали мощные взрывы. Один из каналов сообщает о двух попаданиях в железнодорожную часть моста.

В Telegram-канале Insider UA пишут не менее четырех попаданий, предварительно также по железнодорожной части.

Официальных данных о последствиях атаки пока нет, российские власти ситуацию не комментировали.

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Оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что в результате очередной атаки движение по Крымскому мосту временно перекрыто. По его словам, соответствующие службы оценивают нанесенные повреждения.

Крымский мост находится под ударами несколько дней. 16 ноября он подвергся первой атаке, после которой спутниковые снимки показали повреждение дорожного полотна в нескольких местах и деформацию арки. В ночь на 17 ноября в районе Керченского пролива снова раздались взрывы, а OSINT-паблики сообщили, что часть автомобильного пролета и арка обрушились в воду.