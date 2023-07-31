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Крымский мост пытаются спасти от морских дронов с помощью боновых заграждений

Фото: Крымский мост пытаются спасти (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Крымский мост пытаются оградить от атак морских дронов с помощью боновых заграждений. Планируется установить их на всем протяжении моста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Mash.

По данным издания, такие заграждения предназначены для защиты от надводных и подводных дронов.

Удары по Крымскому мосту

Россия построила Крымский мост после оккупации Крыма в 2014 году и использует его для переброски военной техники и живой силы на южный фронт.

Напомним, 17 июля на Крымском мосту были разрушены два пролета. Источники РБК-Украина в СБУ рассказали, что взрывы - это специальная операция СБУ с Военно-морскими силами. Мост атаковали при помощи надводных дронов.

Президент Владимир Зеленский уже после взрывов отмечал, что Крымский мост - это цель Украины и она должна быть нейтрализована, поскольку несет войну а не мир.

Кроме того, Зеленский посоветовал оккупантам побыстрее покинуть Крым, пока мост еще работает.

 

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КримКрымский мост