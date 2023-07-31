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Кримський міст намагаються врятувати від морських дронів за допомогою бонових загороджень

Фото: Кримський міст намагаються врятувати (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Кримський міст намагаються захистити від атак морських дронів за допомогою бонових загороджень. Планується встановити їх на всьому протязі мосту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Mash.

За даними видання, такі загородження призначені для захисту від надводних та підводних дронів.

Удари по Кримському мосту

Росія побудувала Кримський міст після окупації Криму у 2014 році і використовує його для перекидання військової техніки та живої сили на південний фронт.

Нагадаємо, 17 липня на Кримському мосту було зруйновано два прольоти. Джерела РБК-Україна в СБУ розповіли, що вибухи - це спеціальна операція СБУ з Військово-морськими силами. Міст атакували за допомогою надводних дронів.

Президент Володимир Зеленський вже після вибухів зазначав, що Кримський міст – це мета України і вона має бути нейтралізована, оскільки несе війну, а не мир.

Крім того, Зеленський порадив окупантам швидше покинути Крим, поки міст ще працює.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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