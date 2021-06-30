"Кримінального авторитета" з санкційного списку РНБО затримали в Луганській області

Правоохоронці затримали в Луганській області "кримінального авторитета", який знаходиться в списку санкцій Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. Зараз вирішується питання про його примусове повернення на батьківщину.

Про це повідомив відділ комунікації головного управління поліції в Луганській області .

Відзначається, що в ході відпрацювання оперативної інформації правоохоронці затримали трьох громадян Грузії. Один з них виявився "кримінальним авторитетом", який знаходиться в списку санкцій РНБО.

Зараз співробітники поліції спільно з Державною міграційною службою вирішують питання про їх примусове повернення на батьківщину.

Фото: у Луганській області затримали "кримінального авторитета" зі списку РНБО (npu.gov.ua)