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"Кримінального авторитета" з санкційного списку РНБО затримали в Луганській області

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Київ, Середа 30 червня 2021 17:41
"Кримінального авторитета" з санкційного списку РНБО затримали в Луганській області Фото: у Луганській області затримали "кримінального авторитета" зі списку РНБО (npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правоохоронці затримали в Луганській області "кримінального авторитета", який знаходиться в списку санкцій Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. Зараз вирішується питання про його примусове повернення на батьківщину.

Про це повідомив відділ комунікації головного управління поліції в Луганській області.

Відзначається, що в ході відпрацювання оперативної інформації правоохоронці затримали трьох громадян Грузії. Один з них виявився "кримінальним авторитетом", який знаходиться в списку санкцій РНБО.

Зараз співробітники поліції спільно з Державною міграційною службою вирішують питання про їх примусове повернення на батьківщину.

Фото: у Луганській області затримали "кримінального авторитета" зі списку РНБО (npu.gov.ua)

Нагадаємо, в середині травня РНБО ввела санкції проти кримінальних авторитетів і "злодіїв у Законі".

Зазначимо, раніше, 25 червня, з України примусово повернули в країну проживання "кримінального авторитета" на прізвисько "Вато Кіпіані". Він входить до списку санкцій РНБО.

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