ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Кримінального авторитета" із списку РНБО депортували з України

Новость на русском →
П'ятниця 25 червня 2021 14:18
"Кримінального авторитета" із списку РНБО депортували з України Фото: із України депортували "авторитета" Вато Кіпіані (facebook.com/airportboryspil)
Автор: РБК-Україна

"Кримінального авторитета" "Вато Кіпіані" примусово повернуто до країни походження. Він був включений до санкційного списку Ради нацбезпеки з питань оборони (РНБО).

Про це повідомили у прес-службі Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Сьогодні, 25 червня, примусово повернули "авторитета" до країни його походження.

"Чоловік був включений до санкційного списку Ради нацбезпеки та оборони як особа, яка своїми діями може становити загрозу для національної безпеки держави та громадян", - говориться в повідомленні.

Так, 42-річного неодноразово судимого громадянина Грузії на прізвисько "Вато Кіпіані" раніше вже затримували правоохоронці інших країн за вчинення тяжких злочинів, зокрема і вбивства. В Україні він представляв інтереси впливових у злочинному світі російських і грузинських "ворів в законі", контролював угруповання, які займаються вимаганням та крадіжками коштів, і безпосередньо відповідав за організацію злочинних зібрань.

У рамках системної боротьби з поширенням в Україні злочинного впливу представниками криміналітету правоохоронці примусово повернули "Вато Кіпіані" до країни його походження, заборонивши йому в’їзд на територію держави.

Раніше стало відомо, що РНБО перевірить санкції щодо трьох фігурантів списку "кримінальних авторитетів".

Нагадаємо, в середині травня РНБО ввела санкції проти кримінальних авторитетів і "злодіїв у законі".

Читайте РБК-Україна в Google News
криминал
NEWS
Корінні народи і економічна зона "Крим": що Рада розгляне на позачерговому в четвер
Корінні народи і економічна зона "Крим": що Рада розгляне на позачерговому в четвер
DAILY
Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун