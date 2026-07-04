Крым подвергся дроновой атаке: в районе аэродрома и паромного терминала пожары

В ночь на 4 июля Крым вновь пережил атаку дронов. После атаки на временно оккупированном полуострове были зафиксированы пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы в Telegram и сервис NASA FIRMS .

Согласно публикациям проукраинского канала "Крымский ветер", атака на Крым началась примерно в 23:00 и продолжалась как минимум до 02:00 ночи.

За это время стало известно, что был перекрыт Крымский мост, были взрывы и пожар в районе Аджимушкая, и даже, как утверждается, возле Керчи сгорел автомобиль, который вез 200 литров бензина из Тамани.

К утру OSINT-паблики, сославшись в том числе данные с сервиса фиксации пожара NASA FIRMS, сообщили, что огонь зафиксирован на следующих объектах:

ветроэлектростанции "Новотроицкая";

военном аэродроме в Джанкое;

пожар также зафиксирован на территории паромного терминала в Керчи.

Так называемые "местные власти" о последствиях после атак ничего пока не сообщали.