Крым останется с Россией и Зеленский это понимает, - Трамп

У Трампа спросили, было бы для него приемлемо, если бы Крым и четыре региона Украины, которые частично оккупировала РФ, отошли бы Москве. Президент США отметил, что "нужно говорить только о Крыме, потому что о нем всегда говорят".

"Крым останется с Россией. И Зеленский это понимает, и все понимают, что это с ними давно", - заявил Трамп.

Он добавил, что оккупация полуострова произошла при президентстве Барака Обамы. Трамп также утверждает, что Россия "не забрала бы Крым", если бы он был президентом в то время, и назвал полномасштабную войну "войной Обамы".

"Что ж, Крым перешел к русским. Его передал им Барак Обама, а не я. Учитывая это, смогут ли они (украинцы - ред.) его вернуть? Они держали там россиян. У них там были свои подводные лодки задолго до любого периода, о котором мы говорим, в течение многих лет. Люди в Крыму разговаривают преимущественно на русском языке. Но это было сделано Обамой. Это не было сделано Трампом", - сказал он.