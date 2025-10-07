"Крым - это Украина": президент ОБСЕ прибыл в Киев и выступил с четкой позицией

В ОБСЕ призвали к скоординированным международным действиям для обеспечения безопасного возвращения украинских детей и выступили с четкой позицией по Украине.
Об этом заявил президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Пере Хуан Понса Сампьерто во время выступления в Верховной Раде, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания.
"Наша декларация 2025 года призывает к скоординированным международным действиям для обеспечения безопасного возвращения детей. И сегодня я хотел бы объявить, что я предложу, чтобы наша Ассамблея формально присоединилась к международной коалиции по возвращению украинских детей и обеспечению ответственности для России", - сказал он.
По его словам, в ОБСЕ признают глубокое гендерное влияние войны.
"Женщины в Украине переживают разлуку, травму и насилие. Они должны быть центральным элементом восстановления и будущего Украины. Обязательства нашей Ассамблеи не являются символическими. Они являются частью нашей ежедневной работы. С первого дня моего пребывания в должности Украина была моим главным приоритетом", - подчеркнул Понса Сампьерто.
Президент Ассамблеи ОБСЕ отметил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, справедливости и ответственности за военные преступления, а также демократического европейского будущего страны.
Он подтвердил, что на осеннем заседании в Стамбуле поприветствует президента Владимира Зеленского, который выступит перед Ассамблеей, и пригласил председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука присоединиться к зимней встрече в Вене для углубления парламентского сотрудничества.
"Спасибо за приглашение на саммит Крымской платформы в Стокгольме. Я подтверждаю свое участие и четко заявляю: Крым это Украина",- добавил он.
Отдельно Понса Сампьерто призвал немедленно освободить трех представителей ОБСЕ, которых незаконно задержала Россия, отметив, что их задержание нарушает международные нормы и является пренебрежением к организации.
Послание будет передано на заседании Совета министров ОБСЕ в Вене в декабре, где организация снова выступит единым голосом в поддержку Украины.
Это организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, международная структура, объединяющая 57 государств Европы, Северной Америки и Азии.
Она занимается вопросами безопасности, прав человека, демократического управления и предотвращения конфликтов.
Основная цель ОБСЕ - поддержание стабильности и мирного сосуществования между странами-участницами.
Напомним, ранее глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина готовит комплексную реформу ОБСЕ, которая будет способна за пять шагов вывести международную организацию из тупика.