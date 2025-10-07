"Крым - это Украина": президент ОБСЕ прибыл в Киев и выступил с четкой позицией

"Наша декларация 2025 года призывает к скоординированным международным действиям для обеспечения безопасного возвращения детей. И сегодня я хотел бы объявить, что я предложу, чтобы наша Ассамблея формально присоединилась к международной коалиции по возвращению украинских детей и обеспечению ответственности для России", - сказал он.

По его словам, в ОБСЕ признают глубокое гендерное влияние войны.

"Женщины в Украине переживают разлуку, травму и насилие. Они должны быть центральным элементом восстановления и будущего Украины. Обязательства нашей Ассамблеи не являются символическими. Они являются частью нашей ежедневной работы. С первого дня моего пребывания в должности Украина была моим главным приоритетом", - подчеркнул Понса Сампьерто.

Президент Ассамблеи ОБСЕ отметил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, справедливости и ответственности за военные преступления, а также демократического европейского будущего страны.

Он подтвердил, что на осеннем заседании в Стамбуле поприветствует президента Владимира Зеленского, который выступит перед Ассамблеей, и пригласил председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука присоединиться к зимней встрече в Вене для углубления парламентского сотрудничества.

"Спасибо за приглашение на саммит Крымской платформы в Стокгольме. Я подтверждаю свое участие и четко заявляю: Крым это Украина",- добавил он.

Отдельно Понса Сампьерто призвал немедленно освободить трех представителей ОБСЕ, которых незаконно задержала Россия, отметив, что их задержание нарушает международные нормы и является пренебрежением к организации.

Послание будет передано на заседании Совета министров ОБСЕ в Вене в декабре, где организация снова выступит единым голосом в поддержку Украины.