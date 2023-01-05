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Россия разместила войска радиационной защиты на крупнейшем заводе в Крыму, - ЦНС

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Крым, Четверг 05 января 2023 12:18
Россия разместила войска радиационной защиты на крупнейшем заводе в Крыму, - ЦНС Фото: Россия разместила войска радиационной защиты на одном из заводов в Армянске (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

На заводе "Крымский титан" в Армянске (временно оккупированный Крым) зафиксировано размещение российской техники и войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центра национального сопротивления.

Там отмечают, что пока неизвестно, чем обосновано пребывание войск РХБЗ на захваченном предприятии. Это могут быть учения, либо требования командования оккупационных войск.

Однако в ЦНС призывают жителей Армянска временно воздержаться от прогулок на открытом воздухе.

В Центре национального сопротивления также заметили, что нахождение военных на объектах химической промышленности является нарушением норм международного гуманитарного права.

Напомним, ранее в украинской разведке сообщали, что Россия передислоцирует к северу Крыма новые военные подразделения для удержания временно оккупированных территорий.

Также сообщалось, что РФ держит носители ядерных боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования в Крыму.

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