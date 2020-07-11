ru
ua

Криклій розповів, коли танкер Delfi приберуть з пляжу Одеси

Автор: Дмитро Левицький

Роботи планують завершити до 20 липня

Міністр інфраструктури Владислав Криклій назвав терміни виконання робіт з підйому затонулого на одеському узбережжі танкера Delfi. Роботи будуть завершені до 20 липня, але за певних умов.

Популярні новини

Про це повідомляє Офіс президента України.

За словами Криклія, затонулий танкер приберуть з одеського пляжу у заплановані строки за умови ясної погоди та відсутності хвиль.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Одеси зажадав якомога скоріше прибрати затонулий танкер Delfi з одеського узбережжя. Танкер затонув 22 листопада 2019 року через штормову погоду. Власник обіцяв прибрати судно з узбережжя до кінця березня, але роботи так і не виконали.

Як писало РБК-Україна, прибрати затонулий танкер Delfi в Одеській ОДА обіцяли прибрати до 20 липня, але власник просить продовжити термін виконання робіт до серпня.

Крім того, у червні з затонулого танкера Delfi пролилося пальне, що спричинило забруднення води поблизу міського пляжу.

Прогноз погоди
► Держстат вперше показав дані щодо смертності від COVID-19 ► На підтримку Порошенка під суд вийшло 10 тисяч осіб
Читати всі новини