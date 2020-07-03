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Затонулий в Одесі танкер хочуть підняти до 20 липня, власник просить продовжити термін

Новини » Суспільство     03.07.2020 - 21:08
Затонулий в Одесі танкер хочуть підняти до 20 липня, власник просить продовжити термін
Фото: танкер Delfie (скрін з відео GRUBO digital production)

Танкер затонув поблизу Одеси ще в листопаді 2019 року

Затонулий поблизу пляжу в Одесі танкер Delfi повинні підняти з мілини до 20 липня. При цьому власник судна просить продовжити термін виконання робіт до 1 серпня.

Про це на брифінгу повідомив глава Одеської облдержадміністрації Куций Максим.

За його словами рішення про підняття танкера до 20 липня прийняла комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Обласна комісія з ТЕБ та НС погодилася з капітаном порту, який встановив граничний термін підняття танкера з мілини - 20 липня. Хоча судновласник просив продовження терміну виконання робіт до 1 серпня. Зараз водолази ведуть підготовчі роботи з підняття судна з пляжу: встановлюють понтони, щоб його підняти з води і відбуксирувати для подальшого ремонту в одному з доків", - повідомив Куций.

Він зазначив, що представник судновласника обіцяв завершити підготовчі роботи для вирівнювання судна до 5 липня.

При цьому в ОДА зазначили, що після забору аналізу води поблизу танкера в ній не було виявлено слідів нафтопродуктів. Незважаючи на це купатися на пляжі " Дельфін не рекомендується.

Нагадаємо, танкер Delfi затонув поблизу одеського пляжу 22 листопада 2019 року. З-за сильного шторму танкер зірвало з якоря і віднесло в акваторію Одеси. Власник танкера відмовлявся прибирати судно, незважаючи на обов'язку провести ліквідаційні роботи до 31 березня. Вартість робота оцінювалася від 18 до 24 мільйонів гривень.

Як повідомляв мер Одеси Геннадій Труханов, евакуювати танкер вийде не раніше вересня.

Як повідомляло РБК-Україна, за останній час в Одесі неодноразово фіксували забруднення моря через затонулий танкер Delfie.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ОдесаОдесатанкер
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