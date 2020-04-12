Криклій пояснив рішення звільнити керівника "Укрзалізниці"

Владислав Криклій (Фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

За його словами, Марчек не виправдав довіри

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що виконувач обов'язків керівника "Укрзалізниці" Желько Марчек не виправдав довіри, тому був звільнений. Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, речей, які не виправдали довіри, "було чимало".

"Рішення, наскільки поінформував нас наглядова рада, відповідне вже прийнято. Ми чекаємо формалізоване подання. Після чого це все буде вже вноситися до Кабміну. Якщо говорити про ті речі, які не виправдали довіру, то їх чимало. Це в першу чергу продаж непрофільних активів, тому що по них ставилися відповідні завдання", - сказав Криклій.

Він зазначив, що в "Укрзалізниці" багато непрофільних речей, починаючи від офісних приміщень до баскетбольних залів і санаторіїв.

"За приблизними підрахунками, можна вивільнити гроші від 8 до 12 мільярдів гривень. А це великі гроші навіть для "Укрзалізниці". І за рахунок них можна було запланувати якраз придбання, у тому числі оновлення рухомого складу. У цій частині відверто провалена робота членами правління", - заявив міністр інфраструктури.

При цьому, за його словами, "Укрзалізниця" зволікала з реструктуризацією ряду кредитів.

"Це теж, я вважаю, велика проблема. Багато операційних питань виникало. Щодо оптимізації діяльності вони теж не здійснили програму, яку декларували. Питань та зауважень дуже і дуже багато", - зазначив Криклій.

Нагадаємо, на початку лютого уряд тимчасово поклав обов'язки голови правління "Укрзалізниці" на Желько Марчека. Він повинен був виконувати обов'язки керівника УЗ до обрання голови правління.

Також раніше Кабінет міністрів погодив звільнення Євгена Кравцова з посади голови правління УЗ. Сам Кравцов про рішення піти із займаної посади заявив ще в кінці грудня минулого року. За його словами, він має намір перейти в публічний сектор.