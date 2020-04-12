Криклий объяснил решение уволить руководителя "Укрзализныци"

Владислав Криклий (Фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

По его словам, Марчек не оправдал доверия

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что исполняющий обязанности руководителя "Укрзализныци" Желько Марчек не оправдал доверия, поэтому был уволен. Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

По его словам, вещей, которые не оправдали доверия, "было немало".

"Решение, насколько проинформировал нас наблюдательный совет, соответствующее уже принято. Мы ждем формализованное представление. После чего это все будет уже вноситься в Кабмин. Если говорить о тех вещах, которые не оправдали доверие, то их немало. Это в первую очередь продажа непрофильных активов, потому что по ним ставились соответствующие задачи", - сказал Криклий.

Он отметил, что в "Укрзализныце" много непрофильных вещей, начиная от офисных помещений до баскетбольных залов и санаториев.

"По приблизительным подсчетам, можно высвободить деньги от 8 до 12 миллиардов гривен. А это большие деньги даже для "Укрзализныци". И за счет них можно было и запланировать как раз приобретение, в том числе обновление подвижного состава. В этой части откровенно провалена работа членами правления", - заявил министр инфраструктуры.

При этом, по его словам, "Укрзализныця" медлила с реструктуризацией ряда кредитов.

"Это тоже, я считаю, большая проблема. Много операционных вопросов возникало. По оптимизации деятельности они тоже не осуществили программу, которую декларировали. Вопросов и замечаний очень и очень много", - отметил Криклий.

Напомним, в начале февраля правительство временно возложило обязанности главы правления "Укрзализныци" на Желько Марчека. Он должен был исполнять обязанности руководителя УЗ до избрания главы правления.

Также ранее Кабинет министров согласовал увольнение Евгения Кравцова с поста главы правления УЗ. Сам Кравцов о решении уйти с занимаемой должности заявил еще в конце декабря прошлого года. По его словам, он намерен перейти в публичный сектор.