ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Криклий объяснил решение уволить руководителя "Укрзализныци"

Новости » Политика     12.04.2020 - 12:40
Криклий объяснил решение уволить руководителя "Укрзализныци"
Владислав Криклий (Фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

По его словам, Марчек не оправдал доверия

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что исполняющий обязанности руководителя "Укрзализныци" Желько Марчек не оправдал доверия, поэтому был уволен. Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

По его словам, вещей, которые не оправдали доверия, "было немало".

"Решение, насколько проинформировал нас наблюдательный совет, соответствующее уже принято. Мы ждем формализованное представление. После чего это все будет уже вноситься в Кабмин. Если говорить о тех вещах, которые не оправдали доверие, то их немало. Это в первую очередь продажа непрофильных активов, потому что по ним ставились соответствующие задачи", - сказал Криклий.

Он отметил, что в "Укрзализныце" много непрофильных вещей, начиная от офисных помещений до баскетбольных залов и санаториев.

"По приблизительным подсчетам, можно высвободить деньги от 8 до 12 миллиардов гривен. А это большие деньги даже для "Укрзализныци". И за счет них можно было и запланировать как раз приобретение, в том числе обновление подвижного состава. В этой части откровенно провалена работа членами правления", - заявил министр инфраструктуры.

При этом, по его словам, "Укрзализныця" медлила с реструктуризацией ряда кредитов.

"Это тоже, я считаю, большая проблема. Много операционных вопросов возникало. По оптимизации деятельности они тоже не осуществили программу, которую декларировали. Вопросов и замечаний очень и очень много", - отметил Криклий.

Напомним, в начале февраля правительство временно возложило обязанности главы правления "Укрзализныци" на Желько Марчека. Он должен был исполнять обязанности руководителя УЗ до избрания главы правления.

Также ранее Кабинет министров согласовал увольнение Евгения Кравцова с поста главы правления УЗ. Сам Кравцов о решении уйти с занимаемой должности заявил еще в конце декабря прошлого года. По его словам, он намерен перейти в публичный сектор.

УЗ не планирует повышать цены на билеты после завершения карантина, - Криклий С начала карантина в Украину вернули 100 тысяч граждан
Новости Украины УкрзализныцяВладислав Криклий
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь