Марчека звільнять з посади голови правління "Укрзалізниці", - Криклій

Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)

За словами міністра інфраструктури, Желько Марчек не виправдав довіру

Виконуючий обов'язки голови правління "Укрзалізниці" Желько Марчек буде звільнений зі своєї посади. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час онлайн-прес-конференції.

За його словами, Марчек не виправдав довіру відомства.

"В "Укрзалізниці" є в. о. глави компанії. Але, на жаль, він не виправдав довіри і найближчим часом буде звільнений. Це питання декількох днів", - заявив Криклій.

При цьому він додав, що через введений карантин через коронавіруса конкурс на посаду керівника "Укрзалізниці" буде припинений, тому що не всі можуть зараз пройти співбесіду.

Криклій також повідомив, що після завершення карантину буде оголошено новий конкурс на посаду глави Адміністрації морських портів України.

"Зараз в АМПУ є виконуючий обов'язки. Зараз проводиться конкурс на посаду голови АМПУ. Але думаю, вже після карантину буде проводитися новий конкурс. Бо вже двічі виникали сумніви до кандидатів щодо їх порядності та належності до тих чи інших груп", - заявив він.

Нагадаємо, 5 лютого Кабмін тимчасово поклав обов'язки голови правління "Укрзалізниці" на Желько Марчека. Він буде виконувати обов'язки керівника УЗ до обрання голови правління.

Крім того, Кабінет міністрів погодив звільнення Євгена Кравцова з посади голови правління УЗ. Сам Кравцов про рішення піти із займаної посади заявив ще в кінці грудня минулого року. За його словами, він має намір перейти в публічний сектор.