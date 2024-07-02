Лед тронулся? Зачем Орбан приехал в Украину

Содержание

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Украину после долгого перерыва. И на это было много причин: от проблем венгерского меньшинства на Закарпатье до заигрываний Венгрии с Россией. Однако, похоже, что лед в украино-венгерских отношениях понемногу трогается.

В Киеве во время итоговой пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским венгерский лидер привычно озвучил порцию пророссийских тезисов "о прекращении огня и начале мирных переговоров", хотя не настаивал. В то же время Орбан сделал несколько важных позитивных жестов в сторону Украины.

"Мы пытаемся закрыть все предыдущие споры и сконцентрировать внимание на будущем. Мы хотим наладить отношения между нашими странами. Мы хотим подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной, подобное тем соглашениям, которые у нас действуют с другими нашими соседними странами", - заявил Орбан. на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, переговоры приблизили две страны к возможному подписанию нового соглашения о сотрудничестве с Украиной и Венгрией.

Это важные изменения в позиции Венгрии. И им способствуют несколько факторов.

Как передел власти в ЕС способствует отношениям Украины с Венгрией

Первый фактор – передел портфелей в Европарламенте. Блок Орбана Fidesz-KDNP получил 11 мандатов на выборах в Европарламент и рассчитывал снова присоединиться к принятию решений в этом органе. Напомним, в течение предыдущего созыва Европарламента Fidesz была в изоляции, ведь была вынуждена покинуть входящую в правящую коалицию фракцию "Европейской народной партии" (EPP).

Вернуть себе хоть какое-то влияние в Европарламенте Орбан пытался путем договоренностей с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. В течение длительного времени они вели переговоры о присоединении Fidesz-KDNP к фракции Европейских Консерваторов и Реформистов (ECR). Но между Орбаном и Мелони есть разногласия. Прежде всего, это касается позиции Венгрии по отношению к Украине. Фракция ECR в целом и Мелони в частности, поддерживают Украину, поэтому требовали от Орбана того же чуть ли не в письменном виде.

Договориться не удалось и 30 июня Виктор Орбан объявил о создании новой правой группы в Европейском парламенте – Patriots for Europe (“Патриоты за Европу”) вместе с лидером ультраправой Австрийской партии свободы Гербертом Киклем и бывшим премьером Чехии Андреем Бабишем. Однако формирование группы идет туго - нужно по меньшей мере 23 депутата из 7 стран Евросоюза. Поэтому Орбан находится в подвешенном состоянии.

"Я не исключаю, что это такой пас Мелони, демонстрация того, что Орбан готов к конструктиву, уважает позицию Мелони и других членов ECR, и готов ее поддерживать, конечно лишь в той мере, что не будет противоречить интересам Венгрии", - говорит. в комментарии РБК-Украина заместитель исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская призма" Сергей Герасимчук.

Примет ли такой жест Джорджия Мэлони, станет ясно уже совсем скоро. Депутатские фракции в Европарламенте должны быть сформированы до 16 июля.

Еще один внешний фактор, способствующий Украине – председательство Венгрии в Евросоюзе.

Отметим, что страны-члены ЕС, одна за другой, берут на себя организацию работы Совета ЕС, контроль за выполнением его задач, а также занимаются посредничеством между другими членами Евросоюза.

Председательство Венгрии началось 1 июля и продлится до конца года. Это возможность для Орбана улучшить свой имидж. Тем более на фоне роста правых настроений в Европе. Для Украины важно, чтобы Венгрия не блокировала процесс переговоров о вступлении в ЕС. По крайней мере, заявления Зеленского и Орбана свидетельствуют, что общий язык в этой сфере нашли.

"Мы говорили (с Виктором Орбаном – ред.) о сотрудничестве на уровне ЕС, о том, чего ожидаем за время венгерского председательства. Украина начала переговоры по вступлению в ЕС. Мы готовим условия для договора о членстве Украины. Это процесс длительный, очень кропотливый". , но постоянно в нем требуется прогресс, нужна динамика, не теряя ни одного месяца", - заявил Зеленский на пресс-конференции.

Что важно, необходимость показывать договороспособность значительно сузила амбиции Орбана по вопросу украинских венгров.

Вопрос украинских венгров – процесс продолжается

РБК-Украина уже подробнорассказывала о состоянии дел относительно венгерского меньшинства на Закарпатье. В январе этого года Венгрия подняла ставки, выдвинув 11 требований по защите прав венгерского нацменьшинства. Украина устами вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишиной публично пообещала выполнить требования. Более того, сообщалось о достижении компромисса по крайней мере в отношении гражданства. Однако по итогам визита ни Зеленский, ни Орбан о прорывах не заявили. Помимо того, работа над всеми 11 требованиями Венгрии будет долгая и непростая.

“С одной стороны, мы, конечно, можем говорить, что будем реформировать вопросы прав национальных меньшинств в соответствии с европейскими требованиями. С другой стороны, определенные требования по перечню поданных Орбаном не только трудно, просто невозможно выполнить”, - отмечает Сергей Герасимчук.

По его словам, Украина не может вернуться в языковой закон Кивалова-Колесниченко в 2012 году, поскольку он был принят с нарушением Конституции, о чем есть решение Конституционного суда Украины.

Напомним, согласно положениям этого закона, региональным становился язык, количество носителей которого составляло 10% и более населения региона. Однако в 2018 году он перестал действовать. Также Украина не может обеспечить квотное представительство венгров в Верховной Раде. Для этого нужно изменять Конституцию, что невозможно в условиях военного положения.

В итоге визит Орбана в Киев стал более символичным, чем практическим.

“Мы можем говорить только о каких-то первых шагах по восстановлению доверия. Предполагаю, что Орбан попытается разграничить интересы Венгрии и Европейского Союза и ищет инструмент, который позволит ему на уровне ЕС говорить о том, что с Украиной договорено. И в то же время, что в каких-то шагах Евросоюза Венгрия не будет участвовать”, - резюмирует Сергей Герасимчук.

Теперь главное, чтобы очередной период адекватности Орбана не завершился раньше времени. Ведь и ранее были случаи, когда Венгрия разворачивалась на 180 градусов, как только премьер достигал тактических политических выгод для себя.

При написании материала использовались публичные заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Президента Украины Владимира Зеленского и комментарии заместителя исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская призма" Сергея Герасимчука.