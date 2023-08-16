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Вопиющие нарушения. В МИД Румынии осудили российские удары по портам Украины

Фото: Луминица Одобеску (facebook.com/luminita odobescu)
Автор: Елизавета Драбкина

Румыния осудила обстрелы российских оккупантов по портам Украины, в частности, зернохранилищах в портах "Рени" и "Измаил" Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Румынии Луминицу Одобеску.

"Я решительно осуждаю продолжение ударов России по невинным людям, гражданской инфраструктуре, включая зернохранилища в украинских портах "Рени" и "Измаил"", - написала она.

Одобеску добавила, что этими вопиющими нарушениями международного права страна-агрессор продолжает ставить под угрозу глобальную продовольственную безопасность и безопасность судоходства в Черном море.

Ночной обстрел Украины

Этой ночью российские захватчики еще раз обстреляли юг Украины с помощью дронов-камикадзе. Силы ПВО сбили 13 "Шахедов" над Одесской и Николаевской областями.

Однако главной целью россиян снова были порты. Они обстреляли порт Рени в Одесской области. В двух металлических складах возникло возгорание двух тракторов.

Кроме того, пострадало здание старого элеватора, часть силосов и складов для хранения зерновых.

К тому же, был разрушен новый склад под зерно, который почти достроили и должны были вскоре запустить в работу.

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