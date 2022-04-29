Для Кремля Медведчук не є цінним активом для обміну, - Подоляк

Лідер проросійських сил в Україні Віктор Медведчук виявився непотрібним в Москві. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не може обміняти його на жителів Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Подоляка " Радіо Свобода ".

"Медведчука в Україні хтось брендував як людину впливову і важливу для Російської Федерації. А з'ясувалось, що він їм практично не потрібний", - сказав він.

Подоляк зазначив, що цінність зламати Маріуполь, знищити його, вбити там практично всіх захисників для Росії з пропагандистської точки зору набагато більша, ніж забрати Медведчука чи будь-кого.

"Тому, на жаль, Медведчук - не актив. На жаль, ми його обміняти на наших хлопців не можемо", - сказав радник голови офісу президента.

Як зазначив Подоляк, на умовному столі переговорів про обмін лежать усі пропозиції, включаючи можливість обміняти Медведчука.

"Просто ми бачимо реакцію російської сторони, що для них Медведчук не є цінним активом. Взагалі", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Медведчук звернувся до президентів України і Росії з проханням обміняти його на захисників і мирних жителів Маріуполя.