В Кремле вдруг открестились от идеи мирных переговоров без участия Украины

В Кремле прокомментировали возможность мирных переговоров без участия Украины и заявили, что окончательная договоренность о завершении войны без представителей Киева невозможна.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

По словам Пескова, Россия высоко ценит усилия Соединенных Штатов в поиске путей завершения войны в Украине. В то же время, он подчеркнул, что без участия украинской стороны достичь окончательных договоренностей не удастся.

"Окончательное урегулирование украинского конфликта без участия кого-то из Киева, кто готов взять на себя ответственность, невозможно", - заявил спикер Кремля.

При этом Песков не уточнил, кого именно Москва хотела видеть представителем Украины на переговорах. Также он не назвал возможный формат предстоящих встреч.