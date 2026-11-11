В Кремле сделали первые заявления о переговорах в Абу-Даби

В Абу-Даби проходит второй день трехсторонних мирных переговоров, в ходе которых российская делегация не осуществляет никаких контактов с европейскими представителями.
Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
По его словам, какие-либо контакты с европейскими участниками переговоров не входили в планы российской делегации.
"Нет, такие контакты не планировались, не имелись в виду, и таких контактов не было", - сказал Песков.
Спикер Кремля уклонился от прямых ответов на вопрос о промежуточных результатах встречи, отметив, что выводы можно будет делать только после завершения второго дня переговоров, когда делегация официально обнародует их итоги.
В то же время он добавил, что российского диктатора Владимира Путина информируют о ходе событий "в постоянном режиме".
Тем временем директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин сделал заявление о будущих гарантиях безопасности.
По его словам, такие гарантии могут реализовываться посредством создания новых оборонных союзов или заключения комплексных политических договоренностей.
В российском ведомстве также представили сценарий, при котором отдельные страны НАТО могут вести переговоры с Москвой о подобных гарантиях самостоятельно.
Напомним, 10 ноября в Абу-Даби стартовали трехсторонние переговоры Украины, США и России по завершению войны.
Перед основной встречей украинская делегация провела консультации с американскими и европейскими партнерами. К ним присоединились представители Британии, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии.
Отметим, первый раунд переговоров длился более четырех часов. По его итогам стороны договорились продолжить встречи 11 ноября.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время второго дня переговоров планируется обсудить прекращение огня, энергетическую безопасность и ситуацию в Черном море.