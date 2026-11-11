В Кремле сделали первые заявления о переговорах в Абу-Даби

По его словам, какие-либо контакты с европейскими участниками переговоров не входили в планы российской делегации.

"Нет, такие контакты не планировались, не имелись в виду, и таких контактов не было", - сказал Песков.

Спикер Кремля уклонился от прямых ответов на вопрос о промежуточных результатах встречи, отметив, что выводы можно будет делать только после завершения второго дня переговоров, когда делегация официально обнародует их итоги.

В то же время он добавил, что российского диктатора Владимира Путина информируют о ходе событий "в постоянном режиме".

Видение будущих гарантий безопасности

Тем временем директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин сделал заявление о будущих гарантиях безопасности.

По его словам, такие гарантии могут реализовываться посредством создания новых оборонных союзов или заключения комплексных политических договоренностей.

В российском ведомстве также представили сценарий, при котором отдельные страны НАТО могут вести переговоры с Москвой о подобных гарантиях самостоятельно.

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, 10 ноября в Абу-Даби стартовали трехсторонние переговоры Украины, США и России по завершению войны.

Перед основной встречей украинская делегация провела консультации с американскими и европейскими партнерами. К ним присоединились представители Британии, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии.