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В Кремле заявили, что будут изучать план победы Зеленского

Фото: Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россия изучит план победы Украины, когда информация о нем появится на официальных источниках. Сегодня же сложно заниматься анализом, опираясь на сообщения СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова, которого цитирует "ТАСС".

"Мы считаем, что невозможно заниматься каким-то анализом, опираясь на сообщения СМИ. Если когда-то по официальным источникам будет появляться какая-то информация, мы, конечно же, внимательно изучим... Пока же очень много разной, в том числе противоречивой, информации, недостоверной. Мы к этому относимся очень сдержанно", - заявил спикер. 

План победы Украины 

Недавно президент Владимир Зеленский объявил, что в этом месяце планирует представить план победы Украины президенту Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байдену. Это даст возможность Киеву оценить, готовы ли союзники поддержать Украину в достижении победы, или же Запад стремится лишь сдерживать российского диктатора Владимира Путина.

Кроме того, план будет представлен не только действующему президенту, но и двум кандидатам на выборы.

Между тем советник главы Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк раскрыл главные положения плана победы, а Зеленский заявил, что следующие месяцы станут решающими в войне

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