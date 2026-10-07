В Кремле заговорили о "путь диалога" после испытания Францией ядерной ракеты

После испытания Францией баллистической ракеты в Кремле обвинили Европу в милитаризации, но заявили, что Россия открыта для диалога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал такой подход "путем в тупик" и заявил, что европейская политика в сфере безопасности все больше ориентируется на милитаризацию.

"Они строят свою идентичность в сфере обороны и безопасности на основе конфронтации с Российской Федерацией. Это путь в тупик. Как показывает история, он не ведет к ничего хорошему", - сказал Песков.

По его словам, Россия получила уведомление от Франции о проведении испытания. Представитель Кремля назвал запуск очередным примером, как он утверждает, "одержимости Европы милитаризацией".

Несмотря на критику французского испытания, Песков заявил, что Москва остается готова к диалогу.

По его словам, Россия находится в состоянии готовности, однако считает переговоры лучшим способом разрешения противоречий.

"Мы считаем, что любые проблемы следует решать не с помощью демонстративных запусков ракет, а путем диалога", - подытожил представитель Кремля.