У Кремлі заговорили про "шлях діалогу" після випробування Францією ядерної ракети

Після випробування Францією балістичної ракети у Кремлі звинуватили Європу в мілітаризації, але заявили, що Росія відкрита до діалогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Reuters .

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав такий підхід "шляхом у глухий кут" і заявив, що європейська політика у сфері безпеки дедалі більше орієнтується на мілітаризацію.

"Вони будують свою ідентичність у сфері оборони та безпеки на основі конфронтації з Російською Федерацією. Це шлях у глухий кут. Як показує історія, він не веде до нічого доброго", - сказав Пєсков.

За його словами, Росія отримала повідомлення від Франції про проведення випробування. Представник Кремля назвав запуск черговим прикладом, як він стверджує, "одержимості Європи мілітаризацією".

Попри критику французького випробування, Пєсков заявив, що Москва залишається готовою до діалогу.

За його словами, Росія перебуває у стані готовності, однак вважає переговори кращим способом вирішення суперечностей.

"Ми вважаємо, що будь-які проблеми слід вирішувати не за допомогою демонстративних запусків ракет, а шляхом діалогу", - підсумував речник Кремля.