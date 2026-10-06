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Франция запустила новую межконтинентальную баллистику с ядерной субмарины

15:50 06.10.2026 Вт
3 мин
aimg Константин Широкун
Франция запустила новую межконтинентальную баллистику с ядерной субмарины Фото: Франция запустила новую межконтинентальную баллистику (defense.gouv.fr)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Франция испытала новую версию межконтинентальной баллистической ракеты M51, способной нести ядерную боеголовку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Parisien.

Как прошел запуск французской баллистики

Испытания прошла третья версия стратегической баллистической ракеты M51 для подлодок, принятая на вооружение год назад. Испытательный пуск прошел во французских территориальных водах, ракета пролетела около 4 тысяч км над Атлантическим океаном.

На испытаниях также присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон. За первым пуском межконтинентальной ракеты с подлодки глава государства наблюдал с борта фрегата ВМС Франции.

"Через десять лет бюджет наших вооруженных сил удвоится. В настоящее время ведется строительство наших будущих стратегических подводных лодок. В этом году была запущена программа создания гиперзвуковых и маневренных стратегических ракет, которыми будет оснащен наш компонент воздушного сдерживания", - написал президент Франции.

Известно, что во время испытательного пуска ракета не несла на себе ядерной боеголовки и упала в Северной Атлантике, в нескольких сотнях километров от любого побережья.

Франция приняла на вооружение данную версию межконтинентальных ракет, размещаемых на подлодках, год назад. Тогда этот шаг был назван "важным этапом модернизации морской составляющей ядерного сдерживания Франции".

Что известно о ракете М51

М51 - французская баллистическая ракета подводного запуска, разработанная и производимая компанией ArianeGroup для ВМС Франции. Она была разработана для замены ракеты M45, впервые была развернута в 2010 году.

Каждая ракета несет от 6 до 10 термоядерных боеголовок индивидуального наведения TN 75. Ракета ракеты началась в конце 1980-х годов компанией Aérospatiale, прежде чем программа была переименована в M51 в 1996 году.

В проекте были задействованы 6 тысяч инженеров, техников и рабочих из более 900 французских промышленных предприятий, среди которых 140 прямых поставщиков и 40 главных подрядчиков подсистем. Ракета имеет дальность до 10 тысяч километров.

Ранее РБК-Украина рассказывало все, что известно о новой украинской ракете FP-9 от Fire Point.

Также мы писали, что Fire Point ускоряет работу над системой ПВО, антибаллистика будет в этом году.

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