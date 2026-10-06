Франция запустила новую межконтинентальную баллистику с ядерной субмарины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Parisien .

Как прошел запуск французской баллистики

Испытания прошла третья версия стратегической баллистической ракеты M51 для подлодок, принятая на вооружение год назад. Испытательный пуск прошел во французских территориальных водах, ракета пролетела около 4 тысяч км над Атлантическим океаном.

На испытаниях также присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон. За первым пуском межконтинентальной ракеты с подлодки глава государства наблюдал с борта фрегата ВМС Франции.

À bord de la frégate multi-missions Auvergne, j'ai assisté au premier tir du nouveau missile balistique M51.3 depuis le sous-marin nucléaire lanceur d'engins Le Vigilant.



Très peu de nations disposent d'un tel savoir-faire.



Félicitations à tous les acteurs de cette réussite… pic.twitter.com/bElCe99hMd — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 6, 2026

"Через десять лет бюджет наших вооруженных сил удвоится. В настоящее время ведется строительство наших будущих стратегических подводных лодок. В этом году была запущена программа создания гиперзвуковых и маневренных стратегических ракет, которыми будет оснащен наш компонент воздушного сдерживания", - написал президент Франции.

Известно, что во время испытательного пуска ракета не несла на себе ядерной боеголовки и упала в Северной Атлантике, в нескольких сотнях километров от любого побережья.

Франция приняла на вооружение данную версию межконтинентальных ракет, размещаемых на подлодках, год назад. Тогда этот шаг был назван "важным этапом модернизации морской составляющей ядерного сдерживания Франции".

Что известно о ракете М51

М51 - французская баллистическая ракета подводного запуска, разработанная и производимая компанией ArianeGroup для ВМС Франции. Она была разработана для замены ракеты M45, впервые была развернута в 2010 году.

Каждая ракета несет от 6 до 10 термоядерных боеголовок индивидуального наведения TN 75. Ракета ракеты началась в конце 1980-х годов компанией Aérospatiale, прежде чем программа была переименована в M51 в 1996 году.

В проекте были задействованы 6 тысяч инженеров, техников и рабочих из более 900 французских промышленных предприятий, среди которых 140 прямых поставщиков и 40 главных подрядчиков подсистем. Ракета имеет дальность до 10 тысяч километров.