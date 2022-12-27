В Кремле высказались о мирном плане Украины на саммите в ООН

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Кремль не намерен идти на переговоры на условиях Украины, которая представит на мирном саммите в Организации Объединенных Наций свой план окончания войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Мы никогда не следовали чужим условиям, ориентировались только на свои цели и на здравый смысл", - заявил Песков в комментарии "РИА Новости" в ответ на вопрос, готова ли Москва идти на переговоры на условиях Украины.

Так, руководство РФ продолжает преследовать в своей полномасштабной военной агрессии против Украины "свои цели".

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что правительство намерено провести мирный саммит в ООН до конца февраля 2023 года. На нем Украина намерена презентовать свой мирный план, который сейчас активно конкретизируется.

Напомним, недавно руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с послами стран Большой семерки презентовал формулу мира, предложенную главой государства Владимиром Зеленским. Также в середине декабря Ермак отметил, что переговоры с РФ - последний шаг к миру, а не первый.

Добавим, что по мнению генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, переговоры между РФ и Украиной о мире в ближайшее время вряд ли возможны, и военное противостояние вероятно продолжится.

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