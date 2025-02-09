В Кремле отреагировали на заявление Трампа о разговоре с Путиным

Трамп заявил о разговоре с Путиным

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что уже разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы попытаться договориться о прекращении войны в Украине.

По его словам, Путин якобы хочет, чтобы "люди перестали умирать" на поле боя.

Кроме этого, Трамп заявил, что имеет конкретный план по прекращению войны в Украине. Также он отметил, что хочет заключить соглашение с президентом Владимиром Зеленским на 500 млн долларов о доступе к редкоземельным минералам Украины в обмен на гарантии безопасности в потенциальной мирной сделке.

Стоит добавить, что Трамп после инаугурации отмечал, что хотел бы встретиться с Путиным. Москва также отмечала, что якобы не против контактов с новым президентом США.

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