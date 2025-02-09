У Кремлі відреагували на заяву Трампа про розмову з Путіним

Трамп заявив про розмову з Путіним

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що вже розмовляв з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб спробувати домовитися про припинення війни в Україні.

За його словами, Путін нібито хоче, аби "люди перестали вмирати" на полі бою.

Крім цього, Трамп заявив, що має конкретний план щодо припинення війни в Україні. Також він зазначив, що хоче укласти угоду з президентом Володимиром Зеленським на 500 млн доларів про доступ до рідкісноземельних мінералів Україні в обмін на гарантії безпеки у потенційній мирній угоді.

Варто додати, що Трамп після інавгурації зазначав, що хотів би зустрітися з Путіним. Москва також зазначала, що нібито не проти контактів з новим президентом США.

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