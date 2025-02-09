У Кремлі відреагували на заяву Трампа про розмову з Путіним

У Кремлі не змогли підтвердити заяву президента США Дональда Трампа про розмову з диктатором Володимиром Путіним. Водночас Москва і не спростувала її.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова, якого цитує "РИА Новости".
Речник Кремля зазначив, що комунікації між Москвою та Вашингтоном "виникають різними каналами".
"У міру того, як адміністрація президента США розгортає свою роботу у Вашингтоні, то виникає багато різних комунікацій, і вони ведуться по різних каналах. І, звісно, на фоні цих багатьох комунікацій я особисто можу чогось не знати. Тому у цьому випадку я не можу це ані підтвердити, ані спростувати", - сказав Пєсков.
Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що вже розмовляв з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб спробувати домовитися про припинення війни в Україні.
За його словами, Путін нібито хоче, аби "люди перестали вмирати" на полі бою.
Крім цього, Трамп заявив, що має конкретний план щодо припинення війни в Україні. Також він зазначив, що хоче укласти угоду з президентом Володимиром Зеленським на 500 млн доларів про доступ до рідкісноземельних мінералів Україні в обмін на гарантії безпеки у потенційній мирній угоді.
Варто додати, що Трамп після інавгурації зазначав, що хотів би зустрітися з Путіним. Москва також зазначала, що нібито не проти контактів з новим президентом США.
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